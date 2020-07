Il secondo trimestre del 2020 vede Huawei diventare il primo venditore di smartphone al mondo. 55.8 milioni di dispositivi consegnati contri i 53.7 milioni di Samsung.

Nonostante le sanzioni imposte dagli USA, le infinite grane con gli apparati 5G e la pandemia in corso, il colosso cinese dell’elettronica è riuscito nell’impresa. Gli smartphone targati Huawei consegnati nel secondo trimestre del 2020 – secondo le stime di Canalys, società specializzata in analisi nel settore tecnologico – sono stati 55.8 milioni, circa due milioni in più rispetto ai 53.7 milioni di dispositivi usciti dalle fabbriche della Samsung.

Non accadeva da nove anni. In questa finestra temporale infatti gli smartphone più venduti hanno sempre fatto capo a due soli brand, Samsung appunto, e Apple. A trainare le vendite il rimbalzo del mercato interno cinese, in piena ripresa a vele spiegate dopo la crisi (breve) causata dall’epidemia di Coronavirus.

Huawei primo produttore di smartphone: sorpasso su Samsung

Confrontando i dati del trimestre con lo stesso periodo del 2019 emerge come proprio il mercato interno sia alla base del sorpasso di Huawei. Rispetto allo scorso anno le vendite del brand cinese sono calate appena del 5%, nulla in confronto al -30% registrato dalla rivale coreana. E’ evidente che ad aver giocato un ruolo determinante sia stata la pandemia di coronavirus, dalla quale la Cina è uscita per prima.

Tra aprile e giugno di quest’anno, con il lockdown a bloccare diversi paesi nel mondo, le vendite all’estero di Huawei sono diminuite del 27%, dato però in parte mitigato dall’ottima performance interna, dove il trimestre si è chiuso con un confortante +8%. Difficile dunque che questa classifica possa durare a lungo una volta ripristinata la normalità nel commercio (cosa per lo più già avvenuta), soprattutto se dovessero essere inasprite ulteriormente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti al colosso tecnologico cinese.

