Una delle app di incontri più note alle prese con una falla nella sicurezza. A rischio i dati personali dei 50 milioni di utenti iscritti alla piattaforma. La risposta dell’azienda.

Suona l’allarme per milioni di persone nel mondo, alla ricerca dell’anima gemella attraverso i vari siti e applicazioni di dating online. A metterli sul chi vive è Ok Cupid, forse l’app di incontri più nota e frequentata in assoluto. Il potenziale pericolo è stato comunicato dalla società Checkpoint Research, specializzata in sicurezza informatica.

Dall’app di dating tuttavia hanno fatto sapere che, nonostante le vulnerabilità evidenziate, nessun utente sarebbe stato vittima di malintenzionati interessati a trafugare i dati.

Ok Cupid, a rischio i dati degli utenti dell’app di incontri

Ma in concreto qual è il rischio corso dagli utenti? Gli esperti di sicurezza di Checkpoint hanno fatto sapere che un hacker avrebbe potenzialmente potuto accedere ad una serie di dati personali e preferenze, come ad esempio l’orientamento politico o il luogo di residenza, come anche leggere i messaggi privati e più in generale prendere a tutti gli effetti il controllo dell’account bersaglio. Come? In maniera estremamente facile, semplicemente inviando un messaggio privato sulla piattaforma, con all’interno un particolare link che, se aperto, avrebbe consegnato le chiavi dell’account.

Un problema serio, che avrebbe potuto esporre gli oltre 50 milioni di iscritti a diverse minacce. Ad esempio la possibilità di venir ricattati, qualora tra i messaggi privati ci fossero contenuti, diciamo così, compromettenti. Ad ogni modo, da Ok Cupid sono arrivate diverse rassicurazioni. La vulnerabilità, ha fatto sapere l’azienda, è stata eliminata nel giro di 48 ore da quando è stata ricevuta la segnalazione, e nessun account risulta essere stato violato.

