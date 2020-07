Dramma terribile quest’oggi in Sardegna: un sub è stato travolto e ucciso da un motoscafo. L’uomo è morto dissanguato in acqua per le eccessive ferite. Ecco la dinamica dell’incidente. Aperta un’inchiesta intanto.

Tragedia tra le acque quest’oggi in Sardegna. Un sub, infatti, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un motoscafo. Il mezzo, giunto a tutta velocità, ha tranciato la gamba del povero uomo poi morto dissanguato.

Sub travolto da motoscafo in Sardegna

Alla guida c’era un turista milanese, il quale, dopo aver capito quanto accaduto, ha anche prestato soccorso al sub trasportandolo a riva. Ma quest’ultimo, purtroppo, è già arrivato senza vita sulla costa. Non c’è stato nemmeno il tempo di chiamare e aspettare i soccorsi: eccessiva l’emorragia scatenatasi.

Sul posto, chiaramente, sono giunte le Forze dell’ordine e il 118. La Procura di Tempio Pausania ora ha aperto un’inchiesta, affidata al Pm Nadia La Femina, con l’intento di chiarire e ricostruire i fatti. Una comune giornata estiva, intanto, si è trasformata in tragedia e in film horror all’isola rossa.

