È l’ennesima aggressione da parte di un pubblico ufficiale? Marco, ragazzo di 23 anni racconta di com’è stato picchiato da un poliziotto in borghese

Se volessimo enumerare uno dopo l’altro i casi d’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine, in giro per il mondo, non ci sarebbe mai una fine. Il caso Cucchi è solo uno degli ultimi, accompagnato da George Floyd negli Stati Uniti e aggiungendo a ciò gli ultimi avvenimenti di Piacenza, la popolazione mondiale sta perdendo fiducia nelle autorità.

Fermo restando che, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Basti pensare agli ultimi fatti di cronaca che raccontano di Pasquale Apicella, poliziotto morto durante un inseguimento. Tutto ciò che possiamo fare è fare riferimento alla cronaca, quello che è successo sabato notte a Roma ha dell’incredibile.

Roma, il racconto del ragazzo di 23 picchiato

In esclusiva per Leggo, un ragazzo di 23 anni, Marco, ha raccontato quanto gli è accaduto sabato notte in pieno centro a Roma. Con la voce tremante, racconta il quotidiano, il giovane ragazzo ha avuto il coraggio di spiegare quanto è successo mentre passeggiava per una nota e frequentatissima strada di Roma, alle 3 di notte, dopo una serata a Trastevere. Ad un certo punto, all’altezza di Viale Marconi, Marco era in sella al suo scooter e gli si avvicina una 500XL con a bordo due uomini. Questi ultimi urlano “Che ca**o guardi?” e Marco risponde per le rime con un battibecco che va avanti tranquillamente per qualche minuto.

Quando tutto sembra essere scemato, arriva il peggio. La macchina taglia la strada allo scooter, lo costringe a fermarsi ed uno dei due uomini continua ad insultare e minacciare Marco. La violenza da verbale, diventa fisica e nell’esatto momento in cui il ragazzo prova a reagire, uno dei due tira fuori il tesserino per dimostrare di essere un poliziotto. Costatata l’impotenza di Marco, il poliziotto gli sferra un pugno che riduce il volto del ragazzo in condizioni pietose, “una maschera di sangue”, l’ha definita. Soltanto dopo essere riuscito a prendere il telefono ed aver chiamato il 112, sono arrivate delle volanti ed un’ambulanza in soccorso di Marco.

Il ragazzo picchiato a Roma è stato successivamente trasportato al Cto della Garbatella dove è stato minuziosamente curato. Domenica mattina Marco e la famiglia sono andati a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Porta Portese.