Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Per l’ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana una nuova avventura nel mondo del calcio

Andrea Pirlo torna ufficialmente alla Juventus nei panni di allenatore della squadra bianconera under 23. Nuova era, dunque per una squadra che tutto sommato, sotto la guida di Fabio Pecchia, ha concluso un campionato ottenendo buoni risultati.

Per l’ex centrocampista si tratta della prima esperienza da mister su una panchina, dopo il ritiro avvenuto nel 2017 con la maglia del New York City. L’esperienza americana l’ultima di una carriera che lo ha visto eccellere con le maglie del Milan prima e della Juventus dopo.

Per il “Maestro” l’obiettivo primario di questa sua nuova avventura, sarà portare nelle zone alte della classifica i giovani bianconeri dell’Under 23. Nonostante un trofeo arrivato un mese fa e tenendo conto del progetto nato nel 2018, la Juventus vuole puntare in alto.

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Juventus, Zaniolo: i bookmakers ci credono

Potrebbe interessarti anche: Calciomercato Juventus, intesa con il nuovo bomber: pronto il maxi scambio

Lo staff di Andrea Pirlo nella sua avventura alla Juventus Under 23

Insieme ad Andrea Pirlo, nell’avventura bianconera, potrebbe entrare a far parte dello staff anche Roberto Baronio. I due sono molto legati. Pirlo e Baronio si sono conosciuti a 10 anni, ed insieme hanno vinto nel 1996 il Torneo di Viareggio con la maglia del Brescia e nel 2000 l’Europeo Under 21. Due centrocampisti di qualità e quantità, che potrebbero ripartire insieme in una nuova avventura.

Ti potrebbe interessare anche: FIFA, Infantino indagato: aperta procedura penale. I dettagli

Ti potrebbe interessare anche: Calciomercato Napoli, Osimhen ha firmato i documenti