La NBA è pronta a ripartire nella bolla del Walt Disney Resort di Orlando. Andiamo a vedere dove seguire le ultime partite di Regular Season.

Il grande spettacolo della NBA è pronto a tornare sul parquet del Walt Disney Resort di Orlando. Come già annunciato dal Commissioner Adam Silver, non torneranno tutte e trenta le franchigie in campo, ma solamente le 22 ancora in lotta per i playoffs. Così dopo gli scrimmage per sgranchire le gambe, ritorna la regular season, con diverse squadre pronte a lottare per gli ultimi spot disponibili per la post-season.

Le squadre giocheranno altre otto partite di Regular Season, prima di disputare l’emozionante finale di stagione. Un’annata inedita che però ha permesso a Adam Silver di sperimentare. Il commissioner NBA da tempo pensava ad una coppa da inserire a stagione in corso e, dopo l’esperienza di Orlando, potrà schiarirsi le idee sul nuovo format. Andiamo quindi a vedere dove seguire le partite del basket a stelle e strisce

NBA, ad Orlando torna in scena la regular season: stanotte i primi due match

Gli amanti della palla a spicchi potranno finalmente festeggiare con il ritorno della regular season NBA ad Orlando. Stanotte dal Walt Disney Resort verranno trasmesse le prime due partite: New Orleans Pelicans-Utah Jazz (ore 00:30) ed il derby losangelino tra LA Lakers e LA Clippers (ore 03:00).

Proprio quest’ultima partita è la più attesa da appassionati e non, con quelle che molto probabilmente saranno le due franchigie che si affronteranno alle finali della Western Conference, grazie a campioni del calibro di LeBron James e Kawhi Leonard. Mentre invece il primo match vedrà la sfida tra l’astro nascente Zion Williamson e la stella Donovan Mitchell, che nei mesi precedenti ha sconfitto il Covid-19.

A trasmettere le partite ci penseranno ancora Sky, con il canale dedicato alla NBA e la piattaforma streaming Now Tv. Le partite avranno il commento in Italiano, con Flavio Tranquillo, Paola Ellisse, Alessandro Mamoli e Francesco Bonfardeci che si alterneranno per la telecronaca. Mentre invece il commento tecnico sarà affidato a Davide Pessina, Matteo Soragna e Marco Crespi. Insieme alla partita ci saranno anche gli appuntamenti con le rubriche “Basket Room” e “Basketball Conversation“.

Il ritorno in campo della NBA sarà occasione anche per vedere all’opera i nostri italiani, a partire da Niccolò Melli, che scenderà in campo stanotte, per passare a Marco Belinelli (San Antonio Spurs) in cerca di uno spot per i playoffs, fino ad arrivare a Danilo Gallinari ed i suoi sorprendenti Oklahoma City Thunder.

