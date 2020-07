Il mondo dell’hip-hop è in lutto per la morte del rapper Malik B. L’MC di Philadelphia fondò il famoso gruppo “The Roots”, noto per la hit “You Got Me”.

E’ un giorno triste per il mondo dell’Hip-Hop. Infatti nella giornata odierna si è spento Malik B., rapper e fondatore del gruppo “The Roots”. Il gruppo ha segnato forse l’era più bella della musica “rap”, ossia gli anni ’90 spesso ricordato come “Golden Age“. I The Roots portarono il loro “philly sound” alla ribalta nazionale, nonostante la presenza di colossi nel mondo del rap come 2Pac, The Notorious B.I.G., N.W.A o i Mobb Deep, giusto per citarne alcuni.

A confermare la notizia ci ha pensato proprio il gruppo, con gli MC’s Questlove e Black Thought che hanno annunciato: “È con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime che vi informiamo della scomparsa del nostro amato fratello Malik Abdul Basit“. I due rapper hanno invitato gli appassionati della musica rap a ricordare il compagno di squadra come uno dei MC più capace di tutti i tempi.

Poi sul suo profilo Instagram, Black Thought ha ricordato tutte el speranze con cui era partito il progetto The Roots. Black Thought ha concluso il suo post affermando: “Posso solo sperare di averti reso orgoglioso quanto tu hai reso orgoglioso me“.

Malik B., la carriera del rapper scomparso a 47 anni

Il rapper Malik B. nacque a Philadelphia il 14 novembre del 1972 e nei primi anni ’90, entra in contatto con quelli che saranno i suoi colleghi, Ahmir Thompson (Questlove) e Tarik Trotter (Black Thought). I tre diventarono amici durante la loro frequentazione alla Millersville University.

Ben presto i tre cambiarono nome in The Roots, pubblicando nel 1993 il loro primo album “Organix“. L’album ebbe un ottimo riscontro dal pubblico underground di Philadelphia, tanto che i roots solamente due anni più tardi pubblicarono il loro album d’esordio con una major “Do You Want More?!!!!??“.

Dopo qualche appartizione negli album “Illadelph Halflife” (1996) e Things Fall Apart (1999), il rapper decide di lasciare ufficialmente il gruppo. Nonostante la separazione, Malik B. ha continuato ad apparire negli album successivi del gruppo come “Game Theory” (2006). Nel 2005, invece, ha fatto uscire il primo mixtape da solista “Street Assoult“, seguito da un’altra produzione pubblicata dieci anni più tardi, dal titolo “Unpredictable” (2015).

L.P.

