All’età di 74 anni è morto Herman Cain, imprenditore ed ex candidato alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America

Dopo aver contratto il coronavirus, è morto all’età di 74 anni l’imprenditore americano Herman Cain. L’uomo lo scorso 2 luglio era stato ricoverato in ospedale. Si vocifera che il Covid-19 lo abbia infetto al comizio di Donald Trump a Tulsa. Alcune immagini di quel preciso giorno lo mostrano a sostegno del presidente Usa senza indossare la mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale.

Chi era Herman Cain

Herman Cain è stato l’amministratore delegato della catena di ristoranti Godfather’s Pizza dal 1986 al 1996 e ha ricoperto la carica di vicepresidente e poi presidente della Federal Reserve Bank del Kansas dal ’92 al ’96. Nel 2010 aveva annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni presidenziali del 2012, per poi annunciare il ritiro nel dicembre del 2011 per le “false” (a sua detta) accuse di molestie sessuali a lui imputate.

Nel marzo del 2006 gli era stato diagnosticato un cancro al colon di 4° stadio con metastasi estese fino al fegato. La possibilità di sopravvivenza fu stimata al 30%. Successivamente si è però sottoposto a due sessioni di chemioterapia e ad un intervento chirurgico di più di 6 ore dove i medici gli hanno rimosso il 30% del colon ed il 70% del fegato. Dopo poco il tumore si è posto in stato di remissione ed ha potuto godere di ottima salute.

