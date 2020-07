Il Ministero della Salute e Metro hanno ritirato dagli scaffali un lotto di tomahawk di bovino adulto, marchiato Platinum Prime: il rischio è la presenza di Escherichia coli.

Rischio di Escherichia coli, produttore di Shigatossine: il Ministero della Salute e Metro ritirano dagli scaffali di Tomahawk di bovino adulto. Il prodotto è venduto in unità da 0,9-1,1 kg con il numero di lotto NE20275998A e la data di scadenza 02/08/2020. Dopo esser stata ritirata dagli scaffali, è stato anche disposto che la costata di manzo sia immediatamente ritirata dal mercato. Secondo il ministero, infatti, il rischio per la salute è grave.

Il consiglio, come riporta FanPage, è quello di non consumare assolutamente il prodotto e di riportarlo nel luogo in cui è stato acquistato, viste le conseguenze che si potrebbero verificare. I disturbi legati all’assunzione di questo prodotto vanno dalle prime problematiche gastrointestinali, fino a gravi problemi renali. Tutto ciò si può verificare dai 2 ai 7 giorni dal consumo del prodotto ritirato.

Ministero della Salute ritira costata di manzo Platinum Prime dagli scaffali

Come lo stesso ministero ha fatto sapere, in caso si dovessero verificare sintomi legati all’assunzione del prodotto in questione, è opportuno l’immediato intervento medico. Al medico stesso, si dovrà rendere noto il consumo della costata.

Il prodotto in questione, come si legge dal comunicato ministeriale, porta i seguenti dettagli. Il nome è “Tomahawak di bovino adulto”, del marchio Platinum Prime. Il Lotto di produzione corrisponde al “NE 20275998A”, con marchio di identificazione “IE 290 EC”. Il nome del produttore è invece: “ABP Nenach”. Il prodotto è venduto in unità che vanno da 0,9 a 1,1 kg. Il Ministero riporta come sede dello stabilimento: “ABP Nenagh, Grange, Nenach, Ireland, E45 WN93” e il motivo del ritiro è la “Presenza di esterichia coli produttori di shigatossine”.

