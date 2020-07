Il Ministero della Salute ha diramato un avvertimento su un lotto di un noto formaggio redistribuito nei supermercati per rischio microbiologico

Nella sezione apposita del sito del Ministero della Salute, “richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, è stato affisso un nuovo avviso di cautela per un lotto di formaggio particolare. Il richiamo è per il Formagella del Luinese DOP commercializzato dall’azienda agricola “Il Vallone” di Mattia Crivelli.

L’invito, si legge sul sito del Ministero della Salute, è rivolto ai consumatori che hanno acquistato nel reparto gastronomia/formaggi dal 13/7/20 al 28/7/20 preincarti di questo articolo (tutte le scadenze fino al 04/08/20) a non consumare il prodotto ed a riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Formaggio a rischio batterio: il lotto ritirato

Il Ministero della Salute ha fornito tutte le indicazioni necessarie per individuare il lotto di formaggio a rischio batterio. Tramite una comunicazione (CONSULTABILE QUI) ha infatti reso noto che il lotto a rischio è il 18E con marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore CE IT 03 546. Il lotto è di produzione in Via S. Pietro 12, 21030 a Rancio Valcuvia, un paese di poco meno di mille abitanti nel Varese, in Lombardia. Il produttore è Paride Peloso, proprietario della suddetta azienda agricola.

Il motivo per cui il lotto viene ritirato dal mercato e per il quale si invitano i consumatori a non utilizzarlo in alcun modo è la possibile presenza di escherichia coli STEC, ovvero tutta quella famiglia di batteri che include anche le più note Salmonella, Klebsiella, Yersinia.