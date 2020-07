Il meteo italiano continua ad essere condizionato dall’anticiclone, pronto a raggiungere il suo picco. Ma attenzione, perchè tornano le piogge nel weekend.

Entra nella fase più intensa il caldo, pronto ad invadere la penisola in attesa del weekend. Infatti durante questo giovedì, l’anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente, offrendo all’Italia un’altra giornata ricca di sole ed alte temperature.

Il sole cocente sarà il vero protagonista in questo giovedì, prima del fine settimana. A sorpresa, infatti, durante le giornate di sabato e domenica, potrebbero fare irruzione sulla penisola i primi temporali. Queste improvvise precipitazioni, non saranno altro che il preludio a quello che accadrà la prossima settimana. Dopo il weekend, i temporali faranno nuovamente irruzione nella nostra penisola, spezzando interamente l’anticiclone.

Così continuerà l’estate a blocchi, la più strana degli ultimi anni. Questa, con molte probabilità sarà la settimana più calda della stagione eestiva, ma nonostante l’influenza dell’anticiclone non riuscirà a durare. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo giovedì, in attesa delle piogge che caratterizzeranno il fine settimana.

Meteo, continua l’effetto dell’anticiclone: caldo intenso sulla penisola

Durante questa giornata di giovedì l’anticiclone entrerà nel vivo, con le temperature che raggiungeranno il picco massimo. Infatti il sole cocente si espanderà su tutta la penisola e non solo. Il flusso anticiclonico riuscirà a raggiungere anche Francia e Germania, in attesa del break temporalesco previsto per il weekend. Andiamo quindi a vedere che tempo farà sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi sparse e schiarite su tutto il settore. Al mattino il sole sarà il vero protagonista, ma minacciato da numerose nuvole che porteranno a precipitazioni nel pomeriggio. Le piogge colpiranno soprattutto la Lombardia ed il Piemonte. Così le temperature caleranno lievemente, con massime dai 31 ai 35 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora una volta l’alta pressione come protagonista. A differenza delle regioni settentrionali, quelle centrali avranno un cielo libero da nuvole ed insidie, con un sole che splenderà su tutto il settore. Al pomeriggio qualche temporale potrebbe colpire le vette dell’Appennino, ma saranno piogge isolate. Le temperature continuano a salire, con massime tra i 34 e 38 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia l’anticiclone entrerà nel vivo. Infatti sulle regioni meridionali, il sole splenderà cocentemente su tutto il settore, con qualche insidia solamente sulle vette dell’Appennino. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che andranno dai 33 ai 37 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !