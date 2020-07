Episodio decisamente singolare durante un matrimonio: il marito, annoiato dopo la cerimonia, ha deciso di scappare con i soldi delle buste e spenderli, rinunciando al banchetto nuziale

Il matrimonio è uno dei giorni più belli e felici di tutta la vita di ogni persona. O almeno, lo è per quasi tutti. Un militare, originario di Roma, l’ha decisamente combinata grossa durante il suo giorno speciale. Poco dopo la cerimonia in chiesa, e prima di prender parte al banchetto nuziale, il marito ha preso una decisione singolare.

Doveva prendere la macchina e, in compagnia della moglie, andare a Cappella Nuova, vicino Napoli. Invece, l’uomo ha pensato di prendere i soldi delle buste e scappare col bottino, preferendo alla noia del pranzo con amici e parenti un po’ di shopping con i soldi appena ricevuti in regalo.

Marito fugge durante matrimonio: la reazione dei parenti

Poco dopo la fuga col bottino del matrimonio, il marito ha deciso di tornare e prendere finalmente parte al banchetto nuziale del suo matrimonio. Una decisione sicuramente coraggiosa, considerando quello che aveva combinato pochi minuti prima. La reazione dei parenti, non si è fatta attendere. Lo zio della sposa, dopo averlo rivisto, lo ha iniziato ad aggredire verbalmente, chiedendogli dove fosse andato e accusandolo di aver rubato i soldi.

Il marito non è rimasto in silenzio ad ascoltare, anzi. Nonostante fosse in torto marcio, ha deciso comunque di far valere le proprie ragioni, iniziando ad attaccare fisicamente lo zio della sposa. Una rissa tra i due ha rianimato la giornata, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Un matrimonio iniziato decisamente non nel migliore dei modi per i due innamorati.

