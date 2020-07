Formula 1, Sergio Perez è risutato positivo al Covid-19. Il messicano della Racing Point costretto a saltare il weekend di Silverstone

Formula 1, Sergio Perez non correrà domenica a Silverstone, quarto appuntamento del Mondiale. Il motivo è semplice, perché la sua è la prima positività di peso al Covid-19 nel ‘Circus’. Già nel pomeriggio la Racing Point aveva comujnicato che il tampone al quale era stato sottoposto aveva espresso un risultato dubbio. In serata è arrivato il verdetto di positività.

Perez era già in autoisolamento volontario e non aveva partecipato alla conferenza stampa pregara aspettando il test di controllo. Il risultato è arrivato questa sera e per lui significa stop forzato. La squadra ha comunicato che comunque sta bene e dovrà aspettare di tornare negativo prima di poter scendere di nuovo in pista.

La scuderia britannica schiererà nel GP di casa Lance Stroll e un secondo pilota ancora da confermare anche se dovrebbe essere Esteban Gutierrez. Lui e Stoffel Vandoorne dipendono sia dalla Mercedes che della Racing Point, ma quest’ultimo nel weekend sarà impegnato a Berlino con la Mercedes in Formula E.

Un problema in più comunque per il messicano che da settimane è al centro dell’attenzione per il suo futuro. Radio mercato infatti dà la Racing Point vicina ad un accordo con Sebastian Vettel che quindi lo taglierebbe fuori. Per Perez comunque potrebbero aprirsi le porte dell’Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen.

Formula 1, l’annuncio di Hamilton sul suo futuro: “Io resto ancora qui”



Formula 1, il caso Perez ha animato una vigilia per il resto tranquilla anche perché non esiste chi possa abbattere la superiorità Mercedes. Lewis Hamilton, qui ha vinto la metà delle volte in cui è sceso in pista, 6 Gran Premi su 12 e per domenjica prenota già il gradino più alto del podio.

Oggi ha paralto anche del suo futuro: “Non posso garantire che tra un anno ci sarò, ma incrociando le dita posso dire che è mia intenzione essere qui a Silverstone, possibilmente con i tifosi. La mia intenzione è di correre ancora un po’, quanto ora non lo so. Ma almeno altri due o tre anni“.

Ci sarà l’anno prossimo pure Charles Leclerc che però vive un presente difficile. Il monegasco comunque garantisce che non vive di frustrazione per i difficili risultati della Ferrari SF 1000. Ma servirà tanto lavoro per tornare al livello che vuole la Ferrari. Intanto però si prepara per un alto fine settimana difficile.

