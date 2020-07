Covid-19 bollettino del 30 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati rilasciati Protezione Civile sulla pandemia che ha interessato l’Italia

La Protezione Civile ha da poco pubblicato il bollettino in cui sono definiti tutti i numeri della pandemia Covid-19 registrati oggi giovedì 30 luglio 2020. Il numero dei positivi è di +386. Il conto dei deceduti purtroppo non accenna ad arrestarsi, anche oggi sono da registrare 3 decessi, per un totale di 35.132 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore le persone invece guarite dal Covid-19 sono state 765.

Covid-19, il bollettino del 30 luglio: la situazione regione per regione

Mentre calano i nuovi contagi giornalieri in Lombarda, 88 nelle ultime 24 ore, il Veneto balza in testa con un +112. In Sicilia, che nelle ultime settimane faceva registrare numeri irrisori, c’è stato un +39. Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata hanno segnato un +0.

