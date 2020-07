La pandemia da Coronavirus torna ad accellerare in Usa, si stima una morte al minuto. In Brasile 69mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Se da una parte del mondo Europa ed Asia continuano a lottare per uscire dallo stato d’emergenza causato dal Coronavirus, dall’altra parte troviamo il continente americano, con gli Usa che non riescono a rallentare il contagio. Le misure di sicurezza sono state prese troppo tardi dal presidente Donald Trump, che solamente la settimana scorsa ha invitato il suo popolo all’utilizzo della mascherina.

Ad oggi gli Usa contano ben 150mila decessi causati dal Coronavirus e nella giornata di ieri il paese a stelle e strisce ha fatto segnare un morto al minuto. Dati che preoccupano e non poco, nonostante i passi da gigante fatti nella corsa al vaccino. Secondo i dati forniti dalla John Hopkins University, ci sono stati ben 1.461 morti nella giornata di ieri.

Un dato altissimo, che preoccupa il popolo americano, visto che per arrivare a numeri del genere dobbiamo fare marcia indietro di due mesi. Infatti lo scorso maggio si è raggiunto un picco di 1.484 decessi in un giorno. Così anche nella Camera statunitense è stato imposto l’obbligo della mascherina, come annunciato da Nancy Pelosi.

Coronavirus, crisi non solo negli Usa: in Brasile 69mila contagi in un giorno

Ma la situazione non risulta critica solamente negli Usa. Infatti anche il Brasile continua ad essere in preda alla pandemia, con il dato dei decessi che è salito a quota 90mila. Numeri agghiaccianti nel paese sudamericano, con il virus che è arrivato a colpire anche il presidente Jair Bolsonaro.

Dopo essere risultato positivo per oltre due settimane, Bolsonaro è riuscito a guarire dal virus grazie alle iniezioni di idroclorichina. Nella giornata di ieri, il primo ministro brasiliano è tornato in pubblico parlando ai microfoni munito di mascherina. Infatti Bolsonaro ha assistito ad una cerimonia per premiare alcune donne che lavorano in aree rurali del paese.

Il leader così stavolta ha indossato la mascherina, dopo aver sminuito più volte nel corso degli ultimi mesi la gravità della pandemia. Lo scorso 7 luglio, Jair Bolsonaro annunciò la sua positività al Covid-19, e solamente sabato il tampone del leader brasiliano è tornato negativo. Così il Coronavirus continua ad impaurire Usa e Brasile, i due paesi maggiormente colpiti dalla pandemia.

