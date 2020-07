Coronavirus, proposta singolare da uno studio spagnolo: nuovo parziale lockdown per evitare l’inevitabile seconda ondata. Ecco cosa suggerisce di preciso la Barcelona Insitute for Global Health.

Proclamare un nuovo lockdown, di 30 o al massimo 60 giorni, per evitare l’inevitabile seconda ondata. Ovvero: perdere la battaglia per vincere la guerra. E’ questo quanto propone uno studio spagnolo in vista dell’autunno e tutto le insidie e pericoli che questo porterà dopo un’estate abbastanza controllata.

Coronavirus, lo studio spagnolo suggerisce un altro lockdown

A suggerire tale soluzione è il Barcelona Insitute for Global Health. E secondo quanto riferiscono gli studiosi che hanno realizzato quest’indagine epidemiologica, il Covid-19 avrebbe soltanto perso la sua potenza e virulenza in questo periodo ma non sarebbe sparito.

Un modo per riuscirci quasi, in attesa dell’oramai famoso vaccino, sarebbe una chiusura preventiva per evitare un “rimescolamento delle carte” che rischierebbe di compromettere di nuovo tutto. Anche perché il virus, da latente com’è attualmente, è destinato a riacquisire potere in vista di una stagione che già solitamente favorisce i virus influenzali.

“I dati dimostrano che le chiusura dovrebbero durare almeno 60 giorni per prevenire in maniera veemente la crescita epidemia, ma una soluzione parziale sarebbe anche di 30 giorni”, si legge nel testo. Gli esperti hanno inoltre sottolineato quanto fondamentale resti l’uso delle mascherine, dei vari disinfettanti, e quanto importante sia l’applicazione del distanziamento.

