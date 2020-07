Coronavirus, nuovo focolaio in Sicilia: 90 in quarantena per un matrimonio. Nel comune di Nicosia uno degli invitati è risultato positivo facendo scattare l’allarme

Si fa un gran parlare negli ultimi giorni dei nuovi contagi di Covid-19 che stanno coinvolgendo diverse regioni europee. Purtroppo però anche in Italia i numeri sono in aumento e soprattutto in alcune Regioni. L’ultima ad aver fatto segnare lo scoppio di un focolaio è la Sicilia. Questa volta ad essere incriminato è stato un matrimonio, all’interno del quale uno degli invitati è risultato positivo. Nel comune di Gangi, in provincia di Palermo, almeno 90 persone hanno preso parte alla cerimonia lo scorso 26 luglio.

Dopo l’accertamento della positività di una delle persone presenti, anche gli altri invitati sono stati costretti a finire in quarantena. I contatti stretti dell’infettato sono stati isolati e verranno testati nei prossimi giorni, secondo la procedura standard.

Il soggetto contagiato, vive in Germania ma è di origini siciliane e ha manifestato subito dopo il banchetto, i classici sintomi influenzali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il nuovo bollettino medico: 289 positivi e 6 vittime

Coronavirus, nuovo focolaio in Sicilia: 90 persone in quarantena dopo un matrimonio

Una sua congiunta, di Nicosia, è stata infettata ed è ricoverata senza sintomi gravi in via precauzionale. L’allarme nel paese in provincia di Enna ha portato alla quarantena preventiva per una novantina di persone, iniziata a partire da ieri. Sono ancora in corso i rilevamenti per stabilire i contatti degli invitati con altre persone della zona per circoscrivere il focolaio.

Al momento il sindaco di Nicosia non ha previsto un uso specifico delle mascherine nei luoghi pubblici, visto che la zona era a contagi zero da settimane. In tutta la Regione Sicilia, secondo i dati della Protezione civile, sono stati registrati nelle ultime ore 18 nuovi casi di Covid-19. Il totale delle persone contagiate è di 224.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Confermato lo stato d’emergenza, Conte: “Scelta inevitabile”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24