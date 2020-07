Coronavirus, possibile nuovo focolaio nel napoletano. L’allarme giunge precisamente da Nola, dove risultano già in sette contagiati. La fonte è un uomo rientrato da poco dalla Serbia.

Coronavirus, nuovo allarme nel napoletano. Sono in totale 16 i nuovi contagi in Campania – non tantissimi dunque – ma un nuovo possibile focolaio scatta a Nola in provincia di Napoli.

In questi giorni, infatti, si stanno eseguendo tamponi sia ai bambini e ai dipendenti di un campo estivo frequentato da una persona risultata successivamente positiva, ma anche ad altri partecipanti ad un funerale per il medesimo motivo.

Coronavirus, nuovo focolaio nel napoletano

La fonte di questi nuovi possibile epicentro epidemiologico, secondo quanto emerso, proviene da un uomo rientrato da poco dalla Serbia. Questo, dopo aver accusato i primi sintomi nei giorni scorsi, è attualmente ricoverato in terapia sub-intensiva all’ospedale Cotugno.

Ma la macchina del contagio era ormai già scattata: positivo l’amico che era andato a prenderlo all’aeroporto, questo ha poi di conseguenza infettato anche la fidanzata. Virus nel frattempo trasmesso dell’uomo proveniente dall’estero anche alla figlia, alla sorella, al cognato e alla nipotina.

Al momento sono tutti in isolamento domiciliare. Il sindaco di Cimitile, paese di provenienza dello sfortunato protagonista, ha chiesto il tampone per tutti i partecipanti ai due eventi citati. Il ragazzo si è invece autodenunciato sui social invitando tutti coloro che lo avessero incontrato a fare un tampone.

