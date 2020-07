Common Goal, si unisce anche Dybala: di cosa si tratta. L’iniziativa di beneficenza organizzata da streetfootballworld è stata lanciata nel 2017 con il sostegno di Juan Mata

Anche Paulo Dybala ha deciso di aderire al progetto Common Goal. Il calciatore argentino è l’ultimo in ordine temporale a sposare l’iniziativa benefica promossa tre anni fa dal centrocampista del Manchester United Juan Mata, e gestita tramite l’associazione no profit streetfootballworld. L’idea è quella di raccogliere fondi attraverso il ricchissimo mondo del calcio, da donare alle persone meno fortunate. Le modalità sono piuttosto semplici, ovvero devolvere l’1% dello stipendio dei calciatori e degli allenatori alle cause umanitarie.

Dybala è il 159° personaggio del mondo del pallone a donare l’1% del proprio emolumento all’iniziativa benefica.

“Vincere lo Scudetto per la quinta volta consecutiva è un incredibile risultato di squadra e voglio assicurarmi che questo successo in campo sia in armonia con la mia ambizione personale“, ha dichiarato il nazionale argentino dopo il successo con la Sampdoria domenica scorsa.

Common Goal, si unisce anche Dybala: l’iniziativa benefica del mondo del calcio

“Common Goal è la piattaforma più semplice ed efficace che mi consente di massimizzare le mie ambizioni in termini di impatto sociale. Una delle attività filantropiche che mi sono più a cuore in questo momento“, ha sottolineato Dybala, presentando la sua adesione.

L’attaccante della Juventus si va ad aggiungere ad una lunga lista di personaggi famosi, tra cui figurano anche Mats Hummels, Giorgio Chiellini e Jurgen Klopp.

Il fondo collettivo ha già raccolto oltre 2 milioni di euro, più altri 600.000 attraverso una raccolta speciale per l’emergenza coronavirus.

Lo stesso promotore del progetto, Juan Mata, ha voluto ringraziare Dybala: “Paulo è uno dei giocatori più talentuosi e preziosi del mondo ed è un’incredibile valore aggiunto per il nostro obiettivo comune“.

