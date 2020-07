Calciomercato Milan, il direttore tecnico Paolo Maldini si è fiondato con forza sul baby fenomeno tedesco dell’Hertha Berlino: c’è da fare attenzione alla concorrenza

Nell’ultima giornata l’Hertha lo ha fatto esordire in campionato facendogli giocare 9 minuti all’età di 18 anni da poco compiuto. Stiamo parlando di Lazar Samardzic, trequartista dalle indubbie qualità tecniche, che è stato già messo nel mirino dal Milan a gennaio senza però che si concludesse nulla.

Ora il dt Maldini è tornato alla carica per il baby prodigio che, però, è finito anche nel mirino di Atletico Madrid, Juventus e Barcellona. Questi ultimi hanno chiesto già informazioni per il calciatore. Gli esperti lo paragonano a James Rodriguez.

Calciomercato Milan, assalto a Marc Roca

L’Espanyol dopo 27 anni è retrocesso in Segunda Division spagnola creando molto clamore tra i tifosi. Secondo quanto riferito dai colleghi di Mundo Deportivo, molti calciatori emblema del club potrebbero andar via. Tra questi, il primo con le valigie in mano sarebbe Marc Roca. Il difensore spagnolo ha una clausola di 40 milioni di euro, ma l’Espanyol sa che non verrà pagato un prezzo così elevato per lui. Il Milan sarebbe pronto a sborsare 20 milioni di euro per portarlo in rossonero, ma a dar filo da torcere anche l’Atletico Madrid.

A fare spazio a Marc Roca potrebbe essere l’argentino Mateo Musacchio, per il quale però servirà trovare un acquirente che ora non c’è. Possibile prestito invece per il giovane Gabbia. Confermati Kjaer e Romagnoli. Sempre in difesa, ma sulle fasce, è notizia di poco fa quella della cessione imminente di Ricardo Rodriguez, appena ritornato dal prestito al PSV. L’agente è in sede a Milano per portargli le proposte di due club esteri di cui non si sa il nome.

