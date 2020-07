Si avvicina il vivo del calciomercato e la Juventus non toglie gli occhi da Nicolò Zaniolo. A credere al possibile trasferimento sono anche i bookmakers. Quota mai così bassa.

Quello di Nicolò Zaniolo, baby gioiello della Roma di Fonseca, sarà senza dubbio uno dei nomi più caldi della sessione di calciomercato oramai alle porte. Un’operazione senza dubbio complicata, con i giallorossi che – come ovvio che sia – faranno di tutto per trattenere quello che è a tutti gli effetti uno dei giovani più promettenti del panorama italiano e non so.

In attesa che società e giocatore si siedano attorno a un tavolo per discutere un possibile rinnovo del contratto (si parla di 3 milioni a stagione fino al 2025), i bookmakers rivedono al ribasso le quote per un possibile passaggio del ragazzo alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Il calcio post-Covid, ritmi serrati e caldo afoso: “Aspetto mentale fondamentale, Dybala e Zaniolo predestinati”

Calciomercato Juventus, Zaniolo in bianconero si gioca a 2.75

Si tratta come dicevamo di un’operazione complessa, ma non per questo da bollare come impossibile. Come riportato dall’agenzia Agipronews, la quota per il trasferimento di Zaniolo dalla Roma alla Juventus è letteralmente crollata in meno di un mese. Se a fine giugno infatti il trasferimento a Torino dell’ex Primavera interista valeva 5.50 volte la posta, dieci giorni fa si giocava già a quota 3.50. Ora un’ulteriore modifica al ribasso: quota 2.75.

La Juve tuttavia non è l’unica destinazione contemplata nelle agenzie di scommesse. La seconda scelta appare essere il Tottenham di Mourinho seppur a distanza abissale. Il trasferimento a Londra vale 10 volte la posta. Seguono l’Inter di Conte a 15 (sembrerebbe scemato il forte interesse delle scorse settimane) e infine il Real Madrid; l’opzione spagnola è in lavagna a quota 18.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intesa con il nuovo bomber: pronto il maxi scambio