Ettore Cabrini, imprenditore e fratello del campione del mondo Antonio, è morto ieri mattina, all’età di 66 anni, a seguito di un malore. Inutili gli interventi.

I medici hanno fatto di tutto per rianimarlo. Tuttavia non c’è stato nulla da fare: Ettore Cabrini, fratello dell’ex difensore e campione del mondo Antonio, non ce l’ha fatta. Ettore si è spento proprio nella settimana in cui aveva compiuto 66 anni. Come riporta Tutto Sport, l’imprenditore, che gestiva un locale, viveva a Cremona e aveva intrapreso questa sua nuova attività dopo aver lavorato nella famosa azienda agricola di famiglia. Solo quattro giorni fa aveva compiuto il suo 66° compleanno.

Da quanto si apprende, ieri mattina, poco dopo le 9, Ettore Cabrini aveva accusato un forte malore. Immediatamente, l’imprenditore era stato trasportato in ospedale. Nonostante i numerosi e disperati tentativi di rianimazione, Ettore non ce l’ha fatta. Suo fratello Antonio ha immediatamente raggiunto la madre.

Lutto per l’allenatore Cabrini: è morto il fratello Ettore

Non è il primo lutto che colpisce la famiglia Cabrini. Lo scorso novembre era infatti venuto a mancare suo padre Vittorio, grande agricoltore e fautore di numerose iniziative a scopo benefico. Subito dopo aver appreso la notizia della morte di Ettore, Antonio ha immediatamente raggiunto sua madre e ha rilasciato alcune toccanti dichiarazioni.

Antonio, oggi allenatore di calcio ed ex calciatore di Cremonese, Atalanta, Juventus e Bologna, ha fatto sapere quanto è difficile prender parola in un momento come questo. Il campione del mondo, che ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2000, guidando l’Arezzo, ha anche fatto sapere quanto era legato a suo fratello, considerato da sempre un punto di riferimento: “Eravamo fratelli ma eravamo soprattutto grandi amici“.

F.A.