WhatsApp lancia la nuova opzione. Finalmente si potranno silenziare chat e gruppi per sempre, la funzione arriva in prova sulla versione Beta.

Spesso capita di trovarci in gruppi indesiderati su WhatsApp o in chat in cui non siamo interessati a rispondere, proprio per questo motivo l’app di messaggistica è pronta a lanciare la nuova opzione.

Infatti sulla sua versione Beta, l’app del gruppo Facebook è pronta a lanciare l’opzione silenzia chat per “Sempre“, un bel modo per rimanere in un gruppo, ma senza rispondere o ricevere notifiche. Una vera e propria novità quella di WhatsApp. Fino a qualche settimana fa era possibile silenziare una chat o un gruppo solamente per 24 ore, una settimana o massimo un anno. Andiamo quindi a vedere l’ultima novità dell’app di messaggistica e come applicarla.

WhatsApp, ecco la nuova opzione: come attivarla

Continua quindi ad aggiornarsi l’app di messaggistica più famosa al mondo, WhatsApp, con la nuovissima opzione che permette il silenziamento di chat e gruppi per sempre.

Sarà facilissimo adesso silenziare una chat o un gruppo per sempre, basterà qualche semplice passaggio. Infatti bisognerà tenere premuto sul contatto o gruppo scelto, premere sulla seconda icona in alto a destra ed infine appariranno le tre opzioni di silenziamento. Dal prossimo aggiornamento, così, un “Anno” sarà sostituito da “Sempre“.

Seppur banale, l’aggiornamento è stato fortemente voluto da tutta la community di WhatsApp. Come informa l’aggiornatissimo profilo Twitter di WABetaInfo, la novità è in fase di sviluppo ed al momento è disponibile solamente sulla versione beta dell’applicazione.

Per essere tra i primi a provare il nuovo aggiornamento bisognerà semplicemente aprire il Play Store o l’App Store e scaricare WhatsApp Beta, la versione sperimentale dell’app di messagistica. Una volta scaricata sarà possibile provare in anteprima tutti i nuovi aggiornamenti dell’applicazione, prima che vengano implementati sull’app principale.

