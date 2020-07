Virgin Galactic, azienda del miliardario Richard Branson, ha presentato gli interni della SpaceShipTwo, la navicella che porterà i turisti nello Spazio

Il mondo dell’esplorazione spaziale sta compiendo passi da gigante. Negli ultimi tempi, si sta parlando molto di SpaceX, l’azienda di Elon Musk che qualche settimana fa ha lanciato due astronauti in orbita, facendoli attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. Ma in realtà non è l’unica compagnia che si sta occupando di ciò. Tra le altre, c’è anche Virgin Galactic.

Di proprietà del miliardario Richard Branson, punta a far diventare lo Spazio un vero e proprio business, con navicelle adibite a far viaggiare i turisti dove gli aerei di linea non possono arrivare. Poco fa, l’azienda ha rivelato ufficialmente gli interni della SpaceShipTwo, mezzo che si occuperà dei viaggi nello Spazio. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma si sta velocemente avanzando verso una svolta importante.

Virgin Galactic, gli interni della SpaceShipTwo: sei posti e oblò circolari

Si tratterà certamente di un’esperienza unica, anche se non adatta al portafoglio di chiunque. Virgin Galactic ha presentato SpaceShipTwo, la navicella che si occuperà di viaggi suborbitali a persone comuni, senza alcun tipo di addestramento da astronauta. Un video pubblicato sui vari canali social dell’azienda ha mostrato gli interni del mezzo. Saranno disponibili sei posti per i passeggeri, reclinabili in modo da ridurre il malessere dei passeggeri. Per permettere una visione completa del panorama spaziale, sono stati installati ben 12 oblò circolari.

Pensata anche la scelta dei colori, che danno un senso arioso ed ispirato agli elementi naturali. Proprio come un normale aereo di linea, poi, sarà presente uno schermo che fornirà le informazioni sul volo in tempo reale. Installate anche 16 videocamere, che si occuperanno di filmare tutta l’esperienza. Sono già 600 le persone che hanno prenotato un volo, nonostante i test non siano ancora stati ultimati del tutto. Per godere di questa magnifica esperienza, bisognerà pagare la bellezza di 250mila dollari a biglietto.

