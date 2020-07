Verona, scoppiata una bombola del gas utilizzata in cucina: una bambina di soli quattro anni è stata scaraventata contro il muro. Situazione molto grave.

Una bambina è rimasta gravemente ferita, nella giornata di ieri, dopo il violento scoppio di una bombola del gas, usata per cucinare. A lanciare la notizia, è stato il Corriere Adriatico, che fa sapere che l’episodio è avvenuto, nello specifico, a Rivoli Veronese, Comune della provincia di Verona. La bambina, da quanto si apprende, è stata letteralmente scaraventata contro una parete domestica .

I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che non hanno tardato ad arrivare. Gli operatori sanitari hanno preso la bambina e l’hanno trasportata, immediatamente, con ambulanza, all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. La bambina è in gravi condizioni.

Sul posto, come riporta il Corriere Adriatico, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Lo scoppio della bombola, infatti, ha causato un pericoloso incendio, le cui fiamme sono state spente proprio dai Vigili del 115. Dopo che il luogo è stato messo in sicurezza, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Caprino. Le indagini, per verificare le cause dello scoppio, sono in corso.

Verona: lieve incremento dei casi di Coronavirus nella giornata di ieri

Verona ha registrato, nella giornata di ieri, un lieve incremento dei casi di Coronavirus. In provincia, sono stati 5 i nuovi casi. Come riporta Verona Sera, in tutto il Veneto, i nuovi casi registrati sono stati 17 e il numero complessivo dei contagiati è salito a 19.866.

Per quanto riguarda la situazione all’interno degli ospedali, sembra essere abbastanza stabile. Sono 114 le persone ricoverate, in aree ospedaliere “non critiche”. Cinque, invece, le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva.

