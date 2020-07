Gli Usa hanno deciso di ritirare i loro soldati dalla Germania. Una decisione che segna in modo inequivocabile i rapporti diplomatici tra le due nazioni.

Gli Stati Uniti hanno preso una decisione che di sicuro lascerà un segno profondo nei rapporti diplomatici con la Germania. Il Pentagono ha infatti annunciato che gli Stati Uniti sono pronti a ritirare dal suolo tedesco circa dodicimila soldati. Le metà resterà negli Usa, mentre la restante parte troverà una nuova collocazione in Europa. Il Pentagono ha inoltre fatto sapere che una parte delle truppe che saranno ritirate dal suolo tedesco, potrebbero essere spostate nei paesi Baltici, previo raggiungimento di un accordo con le nazioni in questione. Si tratta di una mossa inaspettata quella annunciata dagli Usa, che richiederà anni per la sua attuazione e che oltretutto avrà un costo notevole. Il ritorno di un numero così consistenti di soldati negli Stati Uniti, comporta anche la costruzione di una nuova base sul territorio per ospitarli.

Usa ritirano truppe da Germania, il commento di Trump

Trump, nel commentare la decisione intrapresa dal suo esecutivo, ha dichiarato ai giornalisti che questa si è resa necessaria in quanto “la Germania non sta pagando la sua giusta quota alla Nato, se ne sta approfittando”. A fine Giugno un’inchiesta condotta da un ex giornalista del Washington Post e pubblicata dalla Cnn, ha svelato molti retroscena dei rapporti di Donald Trump con gli altri leader politici nel mondo. Da quanto si apprende dall’inchiesta, sembra che già in quel momento i dialoghi del Presidente degli Stati Uniti con Angela Merkel fossero tutt’altro che idilliaci. Sembra infatti che il Tycoon nel corso di alcune telefonate le abbia persino dato della “stupida” incolpandola inoltre di intascare soldi dalla Russia. Accuse pesantissime, alle quali sembra che la leader tedesca non abbia mai replicato rimanendo impassibile.

