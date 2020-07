In Turchia il governo di Erdogan ha approvato la legge sui social media con cui le autorità avranno un maggior controllo sui contenuti pubblicati dagli utenti

In Turchia il Parlamento ha approvato una legge sui social media che permetterà di avere maggior controllo su colossi come Facebook, Twitter e Youtube. D’ora in poi bisogna che ogni social abbia un referente locale che vigili sui contenuti e deciderà se rimuoverlo o meno in base alle norme vigenti nel paese. A proporre questa legge è stato il partito Akp di Recep Tayyip Erdogan ed il nazionalista Mhp, entrambi hanno la maggioranza. La legge punta il dito principalmente sui social network con oltre 1 milione di visitatori unici al giorno. Inoltre, è anche previsto che i server contenenti tutti i dati siano conservati in Turchia.

Turchia, l’allarme dei gruppi per i diritti umani: addio alla libertà di espressione?

L’allarme arriva dai gruppi per i diritti umani che sono preoccupati in merito al fatto che questa decisione possa rivelarsi come un’ulteriore mossa per limitare la libertà di espressione. Già molte persone sono accusate di aver insultato il presidente Erdogan sui social. Inoltre, il pressante controllo del governo sui social network come Fb e Twitter, potrebbe impedire l’accesso ad un’informazione indipendente o critica.

Sulla questione si è espresso anche Andrew Gardner, ricercatore di Amnesty International, che ha affermato: “Questo è l’ennesimo, ma forse il più grave, attacco alla libertà di espressione nel paese. Già oggi molti giornalisti passano anni in carcere per inchieste e gli utenti sui social devono evitare di scrivere cose che possano offendere le autorità. Si tratta – continua – di una violazione della libertà di espressione online a tutti gli effetti che va in contrasto con le norme e gli standard del diritto internazionale”.

