La Samsung, in attesa del Galaxy Unpacked 2020 che verrà realizzato il prossimo 5 agosto, ha svelato i prodotti in uscita con un video trailer

In attesa del Galaxy Unpacked 2020 del prossimo 5 agosto, evento di presentazione dei nuovi prodotti della Samsung che si terrà in diretta streaming, l’azienda coreana ha deciso di svelare in parte quelli che saranno i dispositivi grazie ad un teaser. Al termine della clip è infatti visibile l’ombra che dà forma ai prodotti e che rende possibile immaginare di cosa si tratti.

Samsung, quali sono i dispositivi che verranno presentati: i dettagli

La Samsung avrebbe, dunque, intenzione di presentare i Galaxy Note 20 e 20 Ultra pronti a prendere la scena da protagonisti. La versione Ultra avrà un display con refresh rate a 120Hz e sarà un 6.9 pollici AMOLED. Come processore abbiamo l’Exynos 990 5G, mentre a livello fotografico un sensore principale da 108MP. Inclusa anche la S Pen.

Passiamo poi al Samsung Galaxy Z Fold che si contraddistinguerà per la possibilità di essere piegato, sulla scia insomma della gamma Z.

Con tutta probabilità ci sarà spazio anche per le cuffie in ear che dovrebbero prendere il nome di Galaxy Buds Live e saranno a forma di fagiolo. Infatti si adatteranno completamente alla confermazione dell’orecchio senza che siano visibili protuberanze esterne.

Non mancherà anche la nuove serie di smartwatch con gli ultimi modelli molto simili ai precedenti: ghiera esterna e doppia versione con diametri da 41 e 45 mm e pannelli rispettivamente da 1.2″ e 1.4″.

Da ciò che si intravede nel trailer, potrebbe essere presentato anche il nuovo Galaxy Tab S7 in uscita anche nella versione S7+. I due tablet dovrebbero differenziarsi per diverse specifiche tecniche e non solo per le misure.

