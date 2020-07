Rugby, morto Andy Haden: storico capitano degli All Blacks. Aveva 69 anni e combatteva dal 2003 con una leucemia linfatica cronica

La leggenda degli All Blacks Andy Haden è morto all’età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

L’ex giocatore di rugby neozelandese si è spento mercoledì mattina nella città di Auckland. Lunedì prossimo sono fissati i funerali pubblici che si svolgeranno all’Eden Park, la casa del rugby della principale città dell’Isola del Nord.

La scorsa settimana, un portavoce della famiglia ha confermato all’Herald (stampa locale) che Andy aveva avuto una brutta ricaduta per il cancro e si trovava in condizioni critiche.

Am sad to hear that Andy Haden, the great All Black, has passed away.

He was a wonderful player, a pioneer of the professional game, and a fine man.

Vale Andy Haden. All Black. 26 October 1950 – 29 July 2020.

— Peter FitzSimons (@Peter_Fitz) July 29, 2020