Per la serie ricette dolci, lo zabaione: un classico della pasticceria italiana. La preparazione di questo dolce al cucchiaio è molto semplice e veloce.

Lo zabaione è un vero e proprio must della pasticceria: la sua preparazione molto semplice si avvale di pochissimi ingredienti. Con pochi e semplici passaggi, possiamo ottenere un risultato straordinario e possiamo abbinarlo ad alcune torte oppure mangiarlo come singolo dolce al cucchiaio. Vediamo insieme come prepararlo.

Zabaione facile e veloce: gli ingredienti

Tuorli d’uovo: 90 g

Zucchero semolato: 25 g

Vin santo: 75 g

Ricette dolci: la preparazione dello zabaione

Come abbiamo visto, bastano tre semplicissimi ingredienti per ottenere un ottimo zabaione. Iniziamo la preparazione versando il vin santo all’interno di un pentolino. Nel frattempo, mettiamo un po’ di ghiaccio in una ciotola e poniamolo in congelatore, ci servirà successivamente. Mentre il vin santo scalda nel pentolino, aggiungiamo metà dello zucchero semolato. Portiamolo a scioglimento. Facciamo attenzione a non portare il tutto a bollore, altrimenti l’alcol del vin santo evaporerà.

Versiamo ora i tuorli all’interno di una ciotola e aggiungiamo la restante parte dello zucchero. Sbattiamo con l’aiuto di una frusta. Quando il composto sarà ben omogeneo, versiamoci all’interno un mestolino di liquore appena scaldato. Quando il composto inizierà a compattarsi, aggiungiamo la parte restante del liquore.

Cuociamo ora il tutto a bagnomaria, continuando a sbattere il composto con la frusta. Continuiamo a sbattere: noteremo che il volume del composto aumenterà notevolmente. Ci accorgeremo che lo zabaione è pronto quando sollevando al frusta, lo zabaione rimarrà all’interno. A quel punto, chiudiamo la fiamma e prendiamo la ciotola di ghiaccio dal congelatore. Poniamo all’interno di essa un’altra ciotola più piccola, all’interno della quale andremo a versare il nostro zabaione per farlo raffreddare. Una volta inserito nella ciotola, mescoliamolo con una spatola per qualche minuto. Questo aiuterà a raffreddarlo più velocemente. Siamo pronti per servire il nostro delizioso zabaione.

