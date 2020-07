Playstation, Sony annuncia documentario per mostrare alle persone al di fuori dell’ambiente tutto quello che c’è dietro ad una delle case di videgames più grandi del mondo.

PlayStation a breve compirà il suo 25esimo anno in America e per questo sta preparando qualcosa di davvero incredibile. Per festeggiare il quarto di secolo dall’approdo negli Stati Uniti d’America, il colosso nipponico ha deciso di creare un’importante opera. Questa servirà a illustrare esattamente cosa dia PlayStation, cosa sia Sony e cosa c’è dietro alla divisione americana. E non solo, ovviamente. Per spiegare il tutto, è stato annunciato un vero e proprio docu-film, che porterà lo spettatore a conoscere personalmente i protagonisti dello sviluppo di PlayStation in ogni campo. Un film che servirà a gettare luce sugli aspetti più segreti ed intriganti di Sony e dei suoi videogames e console.

PlayStation, Sony annuncia documentario per i 25 anni – VIDEO

L’uscita del documentario è fissata per il 7 settembre 2020. Pochissimi giorni prima del 9 settembre, la data vera e propria in cui PS USA compirà 25 anni dalla sua fondazione. A schermo saranno mostrati i retroscena sulla produzione e sulla progettazione delle console, dei videogames. Con un occhio al passato, ma ovviamente anche al futuro, con PS5 che è sempre più vicina all’uscita sul mercato mondiale. Una pellicola che potrebbe sorprendere e non poco chi ama questo ambiente ma non ha ovviamente la fortuna di lavorare dietro le quinte della major giapponese. Il titolo del documentario annunciato è “From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution”. Ovvero “Dalle Stanze da Letto ai Miliardi: la Rivoluzione PlayStation”. Non è ancora chiaro dove sarà disponibile vedere la pellicola, ma si sta parlando di un possibile accordo con Amazon Prime VIDEO.

