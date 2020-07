I monopattini elettrici continuano a far parecchio discutere. Dal Senato, arriva una proposta per regole stringenti e sanzioni più severe

È il mezzo del 2020. Dal post lockdown, con conseguente arrivo del Bonus Mobilità, le grandi città sono state letteralmente invase dai monopattini elettrici. Semplici da usare, non troppo costosi e adatti a girare tra le vie urbane. Dal loro boom, però, questi mezzi stanno facendo parecchio discutere per la guida poco sicura di molto conducenti.

Sono numerosi gli incidenti registrati nelle ultime settimane, tanto che c’è chi grida all’allarme. Dal senatore del M5S Fabrizio Ortis, intanto, arriva una proposta emendativa che prevede regole stringenti e sanzioni più severe di quelle attualmente in vigore. “Serve regolamentare maggiormente l’utilizzo dei monopattini elettrici” sono le parole riportate da ilcaffediroma.it: “È indispensabile, visti i tantissimi comportamenti irresponsabili rilevati nel corso degli ultimi mesi“.

Monopattini Elettrici, Ortis tuona: “Servono casco obbligatorio e sanzioni raddoppiate”

Durante il suo discorso, come riportato da ilcaffediroma.it, il senatore del M5S Fabrizio Ortis ha proposto un nuovo emendamento che regolamenti l’utilizzo dei monopattini elettrici, che tanto stanno facendo discutere nelle ultime settimane. Sono diverse le novità che il politico vorrebbe introdurre quanto prima. “Vogliamo estendere l’obbligo del casco a tutti i conducenti dei veicoli elettrici, e non solo ai minori di 14 anni” commenta Ortis: “È poi necessario raddoppiare le sanzioni attuali“.

Per sottolineare la pericolosità di questi veicoli, il senatore ha elencato alcuni dati eloquenti a riguardo. “Dall’inizio dell’anno, ci sono stati più di venti incidenti causati da monopattini elettrici” e continua: “Si tratta di veicoli pericolosi, da utilizzare con il massimo dell’attenzione. Non si tratta di giocattoli, servono controlli più severi per aumentare la sicurezza in strada“.

