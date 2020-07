Scoperta choc a Messina: un cadavere, carbonizzato, è stato rivenuto in una campagna abbandonata della frazione di Milazzo. E ora cresce un pericoloso allarme nella località.

Messina choc: un uomo è stato ritrovato semi-carbonizzato. Il ritrovamento è avvenuto a Milazzo, località in provincia della suddetta città, vicino ala frazione di Bastione. La scoperta è avvenuta in una zona di campagna piuttosto isolata e poco chiara. A scorgere il corpo è stato un uomo che passava per la zona.

Messina, scoperto corpo carbonizzato

Allertate le Forze dell’ordine, sul posto sono giunti subito i Carabinieri e il magistrato di turno. Il cadavere era riverso al suolo, all’aria aperta, e senza alcuna copertura per nasconderlo. Allo stato attuale non si esclude nessuna pista, né il suicidio e né l’omicidio.

Il problema, semmai, sarà chiarire l’identità del soggetto che a un primo impatto non presenta segni di riconoscimento. Sarà l’autopsia specifica a chiarire i dubbi sulla sua identità. Quel che certo è che in provincia di Messina, negli ultimi giorni, sono state presentate diverse denunce di persone scomparse…

