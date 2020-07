La bella Melissa Satta si mostra ai suoi fan in tutta la sua bellezza durante un momento di relax in vacanza: il suo costume fa impazzire i fan

Quest’estate negli ultimi giorni si sta mostrando più rovente che mai e Melissa Satta, con i suoi scatti su Instagram, si sta impegnando ad infuocarla ancora di più. La modella e presentatrice tv, lasciatasi da poco per la seconda volta con Kevin-Prince Boateng, è più in forma che mai e fa di tutto per mostrarlo a tutti o quantomeno ai suoi oltre 4 milioni di follower che a dir poco l’apprezzano.

Melissa Satta, il costume rosso fuoco è da paura

Nella sua ultima foto postata su Instagram, la Satta ha sfoggiato un costume rosso fuoco della Yamamay, di cui è testimonial, anche molto sobrio. A mandare in visibilio i fan, però, è lo stacco di gambe da urlo della modella che lascia spazio alla fantasia degli uomini. La pelle dorata dell’abbronzatura ed il corpo tonico la rendono ancor più sensuale. La donna è in vacanza, come testimoniato dalla posizione resa nota in uno dei suoi post, nella spettacolare Cala di Volpe in Sardegna. Per chi decidesse di seguirla, pubblica giornalmente suoi scatti da far girare la testa.

Visualizza questo post su Instagram Summer mood ☀️ @yamamayofficial #YamamayFitAndGlam #MelissaSattaForYamamay #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 29 Lug 2020 alle ore 2:04 PDT

