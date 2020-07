Lutto in Zimbabwe: è morto Perrance Shiri, ministro dell’Agricoltura che si è spento in queste ore precisamente all’età di 65 anni.

Gravissimo lutto in Zimbabwe, dove in queste ore si è spento il ministro dell’Agricoltura, Perrance Shiri. A renderlo noto proprio in questi istanti è il presidente del paese dell’Africa Meridionale, Emmerson Mnangagwa, che ha parlato di un vero e proprio “patriota”. Shiri, che in passato è stato anche comandante della Quinta Brigata dell’esercito, è morto all’età dio 65 anni.