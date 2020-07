Nel corso del 2019, MacKenzie Scott, l’ex moglie del presidente e amministratore di Amazon, Jeff Bezos, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza.

1,7 miliardi di dollari: questa è la cifra donata dall’ex moglie dell’amministratore delegato di Amazon, il magnate Jeff Bezos. MacKenzie Scott, nel corso del 2019, ha deciso di fare questa maxi donazione a gruppi no profit che sostengono diverse cause.

Come riporta Skytg24, MacKenzie Scott ha effettuato questa donazione in un momento preciso della sua vita, ovvero nel 2019, quando il suo ex marito le ha versato ben 36 miliardi di dollari per la separazione coniugale.

Le donazioni di MacKenzie Scott sono state destinate a gruppi che sostengono la comunità LGBTQ, l’uguaglianza di genere, nonché alle associazioni che si imbattono contro il cambiamento climatico e i danni che porta all’intera umanità. L’annuncio di questa maxi donazione è arrivato direttamente dall’ex moglie del magnate sul suo profilo Twitter ufficiale.

Nel messaggio, MacKenzie Scott ha fatto sapere che lo scorso anno si è impegnata ad offrire gran parte della sua ricchezza a chi l’ha creata.

Un sentito messaggio della protagonista della maxi donazione è stato poi raccolto anche dal Mattino: “Quello che mi riempie di speranza è il pensiero di quello che può accadere se ognuno di noi inizia a riflettere su quello che possiamo offrire”.

Following up on the commitment I made last year to give away the majority of my wealth in my lifetime: https://t.co/Ocb8eU5UR1. (Note my Medium account is under my new last name — changed back to middle name I grew up with, after my grandfather Scott.)

— MacKenzie Scott (@mackenziebezos) July 28, 2020