Cominciano oggi i pellegrinaggi alla Mecca, luogo sacro dell’Islam. A causa del Coronavirus i partecipanti saranno appena poche migliaia.

L’Arabia Saudita si prepara ad accogliere i pellegrini alla Mecca, un appuntamento annuale che solitamente richiama circa due milioni e mezzo di persone. A causa del Coronavirus però gli ingressi saranno fortemente ridotti, in virtù anche delle tante limitazioni ancora in vigore per gli spostamenti internazionali. Una situazione surreale quella vista nelle immagini trasmesse in esclusiva dalla tv saudita, ben diversa dai bagni di folla degli anni passati.

Pellegrini divisi in piccoli gruppi, che procedono in fila indiana muniti di guanti, mascherine e schermi per il viso. Il pellegrinaggio prevede la fermata in diverse stazioni, per poi concludersi con la nota camminata intorno alla Kaaba, la pietra nera di forma cubica posta al centro della moschea della Mecca, considerato il luogo più sacro nella religione islamica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, in Iran scatta il semi-lockdown per 7 giorni

Mecca, solo poche migliaia di persone in pellegrinaggio

Il tradizionale pellegrinaggio andrà avanti fino a domenica 2 agosto. Inizialmente le autorità saudite avevano annunciato di aver accordato per messi a circa mille persone, saudite e non, tutte già residenti nel Paese. In queste ore tuttavia i media locali parlano di circa 10mila partecipanti, seppur contingentati in piccoli gruppi proprio per poter garantire il corretto distanziamento tra i fedeli.

Si tratta di uno dei cinque pilastri dell’Islam, un pellegrinaggio che ogni fedele è tenuto a compiere almeno una volta nel corso della propria vita. Sono ovviamente esentati coloro in condizioni di salute precarie e gli anziani. Per l’Arabia Saudita l’assenza di pellegrini rappresenta anche un danno economico non da poco, soprattutto se sommata alle mancate entrate già derivate dalla pandemia di Coronavirus. In condizioni normali infatti, quando oltre due milioni di persone raggiungono la moschea ogni anno, l’Arabia Saudita incassa all’incirca 10 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, Israele fa scendere in campo l’esercito per limitare i contagi