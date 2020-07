Lutto in Francia: muore Jacqueline Sauvage, grande simbolo delle violenze coniugali. La sua storia, raccontata in un film e anche in un libro, ha segnato generazioni e ha ispirato il territorio transalpino. Dopo aver ucciso il marito violento, ottenne infatti la grazia dal presidente.

Lutto in Francia: è morta Jacqueline Sauvage, simbolo assoluto delle violenze coniugali nel territorio transalpino. La donna aveva 72 anni e la sua storia e le sue testimonianze hanno lasciato il segno in questi anni. La donna, martirizzata dal marito violento, fu infatti graziata dall’ex presidente Francois Hollande dopo aver assassinato lo sposo nell’ennesimo giorno di delirio.

E’ morta Jacqueline Sauvage, simbolo della violenze coniugali

Secondo quanto riferisce La Republique du Centre, la scomparsa risale allo scorso 23 luglio ed è stata comunicata ai media soltanto in queste ore. I funerali, infatti, si sarebbero già tenuto nella massima riservatezza appena in famiglia.

Sono tantissimi i messaggi che si susseguono in queste ore nella nazione. “Era divenuta la portabandiera delle violenze coniugali”, ha dichiarato in particolare Muriel Robin, attrice che interpretò Jacqueline Sauvage in un film televisivo.

