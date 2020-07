La Fed ha dichiarato la ripresa economica continua ad essere influenzata in modo significativo dall’evoluzione del virus.

La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che l’economia continua ad essere influenzata fortemente dal coronavirus. Jerome Powell, Presidente della Fed, ha infatti dichiarato che una vera ripresa economica sarà possibile solo a patto che la diffusione del virus rimanga sotto controllo. E la situazione è tutt’altro che semplice per gli Usa, perché il calo del Pil riscontrato nel secondo semestre, è tra i più grandi della storia. Proprio in ragione di questo, la Fed ha deciso di mantenere invariata la politica monetaria e ha esteso fino alla data del 31 dicembre, tutti i programmi di prestiti creati per fronteggiare la crisi. Questa estensione secondo la fed consentirà di facilitare “la pianificazione per chi usufruisce degli strumenti di credito e da’ la certezza che i prestiti continueranno a essere disponibili per aiutare l’economia a riprendersi dalla pandemia di Covid-19”

Fed, per la banca centrale Usa è il momento di una politica monetaria espansiva

In un comunicato ufficiale pubblicato in questi giorni, la banca centrale americana ha dichiarato che l’economia americana sta registrando dei discreti livelli di occupazione in questi ultimi mesi, anche se si resta ancora al di sotto delle cifre di inizio anno. Per quanto riguarda l’inflazione, resta sotto controllo a causa di una “bassa domanda e prezzo di petrolio significativamente più bassi”. Questo permette alla banca centrale di poter applicare nei prossimi mesi una politica monetaria di tipo espansivo senza dover andare incontro a grosse controindicazioni. La Fed ha comunque rassicurato tutti che i tassi resteranno allo 0-0,25 per cento fino al momento in cui l’economia Usa non sarà riuscito a uscire dalla crisi.

