La più importante premiazione televisiva a livello internazionale torna: gli Emmy Awards 2020 vedranno la premiazione a settembre, ecco le nomination

La premiazione degli Emmy Award 2020 avverranno il 20 settembre, ma sono partite oggi le nomination. Un premio molto ambito, al pari dell’Oscar e del Grammy, sono tantissimi a concorrere. Quest’anno è Netflix ad avere la stragrande maggioranza di nomination, circa 160. A seguire HBO che ne ha ricevute 107. Si inserisce timidamente anche Disney +, la nuova piattaforma infatti ha già ottenuto qualche candidatura.

Per la categoria “Miglior serie comedy”, alcune delle candidate sono What We Do in the Shadows (FX), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime), Insecure (HBO), Curb Your Enthusiasm (HBO), Dead to Me (Netflix), The Good Place (NBC), The Kominsky Method (Netflix), Schitt’s Creek (Pop TV).

Invece per la “Miglior serie drammatica” concorrono, tra le altre, Killing Eve (BBC America), Stranger Things (Netflix), Ozark (Netflix), Better Call Saul (AMC), The Mandalorian (Disney+), The Crown (Netflix), The Handmaid’s Tale (Hulu), Succession (HBO).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, duro litigio con la fidanzata di Francesco Monte

Tutte le nomination degli Emmy Awards 2020

Assegnare gli Emmy Awards non è mai lavoro semplice, anche quest’anno le categorie e i concorrenti sono tantissimi. Un arduo compito spetterà a chi decide a chi verrà dato il premio così tanto ambito. Circa una trentina le categorie che vedono diversi partecipanti sfidarsi per aggiudicarsi un premio.

Per la categoria del “Miglior attore in una serie comedy” con Anthony Anderson in black-ish, Don Cheadle in Black Monday, Ted Danson in The Good Place, Michael Douglas in The Kominsky Method, Eugene Levy in Schitt’s Creek e Ramy Youssef in Ramy.

Per la categoria “Miglior attore in una serie drammatica”, invece, concorrono Jason Bateman in Ozark, Sterling K. Brown in This Is Us, Steve Carell in The Morning Show, Brian Cox e Jeremy Strong in Succession e Billy Porter in Pose.

Passando dunque alle donne con la nomination come “Miglior attrice in una serie comedy” ci sono Christina Applegate e Linda Cardellini in Dead to Me, Rachel Brosnahan in The Marvelous Mrs. Maisel, Catherine O’Hara in Schitt’s Creek, Issa Rae in Insecure e Tracee Ellis Ross in black-ish.

Per concludere le categorie di maggior interesse e rilievo, come “Migliore attrice in una serie drammatica” concorrono Jennifer Aniston in The Morning Show, Olivia Colman in The Crown, Jodie Comer in Killing Eve, Laura Linney in Ozark, Sandra Oh in Killing Eve e Zendaya in Euphoria.