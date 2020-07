Donna morto dopo uno scontro che ha coinvolto un’automobile ed un furgone. L’ennesimo grave incidente di un’estate torrida per le vie dell’Italia.

Ancora una volta la strada diventa luogo di morte e disperazione. Questa volta un incidente mortale si è verificato per le strade della Calabria. A perdere la vita è stata una donna di 56 anni, Rita Arena, che è stata protagonista di un brutto incidente. Il luogo della sua morte è stata la strada provinciale 63, che collega Crotone con la piccola Cutro. E’ proprio nella strettoia che ad un certo punto si verifica nel tragitto di questa piccola vena stradale che c’è stato un bruttissimo incidente, che ha causato anche una morte e diverse persone ferite. A scontrarsi sono stati due mezzi dal peso parecchio diverso tra loro: una piccola Citroen C1 e un furgone Citroen Jumpy. Il confronto tra i due veicoli è assolutamente impari ed è facilissimo prevedere chi ha avuto la peggio nella collisione.

Donna morta nello scontro con un furgone: tre feriti

La donna che è morta era all’interno della piccola C1, ma non era alla guida, bensì seduta nel sedile passeggero. Alla guida del camion c’era un altro uomo di Cutro, che stava viaggiando proprio verso il piccolo paesino. Uno scontro tra compaesani, per ragioni ancora non del tutto chiare, che ha causato diversi feriti e un morto. La donna 56enne non si è salvata e sarebbe stata ritrovata già deceduta dalle ambulanze accorse sul luogo del sinistro. Le altre tre persone coinvolte nell’incidente, invece, dovrebbero essere ferite soltanto leggermente e comunque non in pericolo di vita. Ennesima tragedia di un anno che anche dal punto di vista degli incidenti stradali sarà ricordato con dolore e paura.

