Covid-19, Galli si sfoga: “Il virus non sparisce con l’estate”. Il noto virologo se la prende con gli “stagionali” del coronavirus e sottolinea l’importanza di non abbassare la guardia

Continuano le apparizioni televisive del noto virologo Massimo Galli, responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Ieri è stato ospite del programma di La7 “In Onda“, condotto da Luca Telese. il medico è apparso piuttosto nervoso quando si sono affrontati alcuni temi spinosi, come le teorie negazioniste che hanno coinvolto Andrea Bocelli e un altro gruppo di personaggi famosi. Secondo Galli è una cosa piuttosto buffa parlare di “virus scomparso e di rischio contagi notevolmente ridotto rispetto a prima”.

“Il virus c’è ancora, solo che si fa più attenzione rispetto ai primi mesi della pandemia. Io continuo a sperare che possa scomparire da un momento all’altro ma i focolai che vediamo in molte parti del mondo non possono di certo essere ignorati“.

Covid-19, Galli si sfoga: “Il virus non sparisce con l’estate. Le teorie negazioniste sono buffe”

L’intervento di Massimo Galli a “In Onda” è arrivato subito dopo le dichiarazioni di Anthony Fauci, il principale esperto della task force anti Covid-19 degli USA. Il medico americano ha sfatato il mito che l’estate possa portare ad un annullamento degli effetti del virus, invitando a tenere alta l’attenzione.

Cose che lo stesso direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco va dicendo da mesi.

“Mi fa piacere che Fauci vi abbia finalmente convinto anche se io lo continuo a dire da tempo. Il caldo non è il responsabile del calo dei contagi in Italia, visto anche quello che sta succedendo in altre parti del pianeta“.

Poi una battuta anche sulle responsabilità politiche americane nella mala gestione delle infezioni da coronavirus.

“Non sono d’accordo con Fauci quando dice che la responsabilità di quanto sta accadendo sia della popolazione. La classe dirigente deve prendersi le sue responsabilità, soprattutto in uno scenario così complesso“.

Insomma un dibattito ancora aperto che di sicuramente non ci lascia troppo ottimisti in vista dell’imminente futuro.

