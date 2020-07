Una brutta notizia per il Siviglia: un giocatore della rosa è risultato positivo al Coronavirus. A rischio la sfida contro la Roma in Europa League

Ci siamo quasi. Con i campionati nazionali ormai verso la conclusione, i principali club europei sono pronti per scendere in campo e sfidarsi per conquistare la Champions League e l’Europa League. A causa dello stop forzato per il Coronavirus, quest’anno i due tornei saranno disputati con gare secche e in stadi neutri.

Mentre in Champions League ci sarà la tanto discussa Final Eight, l’Europa League ripartirà dagli ottavi di finale, con 16 squadre a darsi battaglia per passare al turno successivo. Tra queste, ci sono anche Roma e Siviglia, che si sfideranno il 6 agosto alle ore 18:55 per strappare il pass verso i quarti di finale. Per gli andalusi, però, c’è una brutta notizia: un giocatore in rosa è positivo al Coronavirus.

Siviglia, giocatore positivo al Coronavirus: l’annuncio del club

Una brutta notizia per il Siviglia. All’indomani dell’annuncio del Real Madrid, anche il club andaluso ha comunicato che un membro della sua rosa è risultato positivo al Coronavirus. A differenza dei Blancos, che hanno da subito dichiarato che si trattava di Mariano Diaz, il Siviglia ha preferito mantenere il riserbo, non dichiarando il nome del positivo. Come si legge nel comunicato ufficiale, rilasciato sul sito del club, il giocatore: “È asintomatico e in buone condizioni, è isolato e sta rispettando le misure previste dal protocollo“.

Dopo i risultati dei test, la società ha immediatamente sottoposto tutti gli altri componenti della rosa e dello staff ad altri controlli, nei quali non è stato trovato nessun altro positivo. Oggi c’è stato un secondo giro di controlli, i cui risultati non si verranno a sapere prima di domani mattina. Per il positivo, praticamente certa l’assenza in Europa League contro la Roma.

ℹ️ Comunicado oficial del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 29, 2020

