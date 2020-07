Coronavirus, ecco i nuovi dati in Italia. Il quadro resta fondamentalmente sotto controllo ma salgono i positivi rispetto a ieri. La buona notizia, invece, riguarda i deceduti che si riducono ad ‘appena’ sei unità. Ecco le ultimissime su scala nazionale.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Purtroppo salgono ancora i positivi in Italia: sono infatti 289 i nuovi positivi delle ultime 24 ore, pochi fortunatamente ma con un aumento significativo rispetto ai 212 dell’ultimo aggiornamento.

Arrivano invece buone notizie invece per quanto riguarda i deceduti: se ne registrano ‘appena’ sei. I tamponi effettuati, inoltre, sono stati 56.018. Ovvero quasi 8 mila in più del giorno precedente. Allo stato attuale, come assicura la Protezione Civile, solo due regioni non registrano nuovi positivi: Umbria e Basilicata.

I territori con maggior positività continuano ad essere Lombardia, Veneto e Lazio. Queste presentano attualmente, e rispettivamente, 46, 42 e 34 casi. Attenzione poi anche all’Emilia Romagna con 28 e la Campania che risale con 19. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616, 11.847 sono invece in isolamento domiciliare e 731 quelli ricoverati con sintomi.

