Come controllare il coronavirus con un semplice cerotto. Ecco l’invenzione di una startup laziale, il cerotto che controlla la temperatura corporea.

Altra rivoluzione nella lotta contro il Coronavirus, infatti una startup laziale ha lanciato un cerotto hi-tech in grado di misurare la temperatura corporea. L’invenzione della startup laziale potrà essere di supporto anche dai pazienti affetti da Covid-19.

A finanziare la realizzazione del prodotto ci ha pensato una campagna di crowdfunding Lifeseeder, chiusa a 180mila euro. Una cifra monstre, che doppia l’obiettivo iniziale fissato a 90mila euro. A sviluppare il cerotto innovativo ci ha pensato l’AEBiosystem e si chiamerà EasyTem. Il sistema tecnologico verrà applicato su cerotti igienici in aree del corpo non invasive. Inoltre il cerotto riuscirà rilevare la temperatura corporea in meno di un secondo (0,3 secondi).

Coronavirus, arriva il cerotto rileva temperatura: quando controllarla

Il sistema innovativo della startup laziale permetterà di controllare la temperatura in modo rapido. Starà all’operatore scegliere come e quando controllare la temperatura corporea, scegliendo appunto diversi intervalli di tempo (ogni 30 secondi, 1 minuto, 15 minuti, ecc). Successivamente il dato rilevato sarà trasmesso ad un applicazione del cellulare.

L’invenzione è importantissima, visto che l’aumento della temperatura corporea è il primo dato che attesta la diffusione di infezioni nel nostro corpo. Inoltre è importante anche per sapere se il nostro corpo sta producendo anticorpi, con i medici che potranno usufruire del dato per avere le prime ipotesi riguardo ad una possibile malattia.

Facendo riferimento ad alcuni dati, solamente nel Vecchio Continente, ogni annom si effettuano circa 70 milioni di misurazioni della temperatura. Inoltre, solamente ogni anno, in Italia circa l’8% della popolazione si ammala d’influenza ed il cerotto permette di rilevare più velocemente l’andamento della temperatura.

Così a mostrare grande supporto all’invenzione della startup laziale, ci ha pensato Fabio Miraglia, amministratore della Lifeseeder Spa. Infatti proprio Miraglia ha affermato che in questo importante momento di difficoltà economica è stato imporante supportare una startup dinamica e competitiva attraverso Lifeseeder. Il supporto è stato testimoniato dalla chiusura in overfunding della ricerca fondi.

Così tra poco sarà possibile rilevare la temperatura solamente attraverso un semplice cerotto, invenzione semplice ma che sarà di supporto per tantissimi professionisti del settore.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24