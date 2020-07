Coronavirus, situazione preoccupante in Spagna. Salgono infatti notevolmente i contagi sul territorio iberico, con Madrid che conta un’impennata addirittura del 424%. Sono in particolare tre le regioni fonte della nuova ondata.

Coronavirus, nuovo picco di contagi in Spagna. Come riportano le autorità locali, se ne registrano infatti ben 1.153 nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto dallo scorso 2 maggio a oggi. Nell’occasione, dopo il lockdown, furono calcolati 1.178 nuovi contagiati.

Coronavirus, peggiora la situazione in Spagna: i nuovi numeri

Una situazione, malgrado una situazione finora sotto controllo, che rimette sempre più in pre-allarme il Paese iberico. La maggior parte dell’ondata epidemiologica proviene da tre località in particolare: Aragona, Catalogna e Madrid. Rispettivamente si calcola un +424, un +211 e un +199.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, sindaco di Codogno insorge: “Negazionisti? Visitassero nostro cimitero”

I pazienti che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale quest’oggi sono stati addirittura 427, di cui per 21 c’è stato bisogno la terapia intensiva in particolare. Negli ultimi 14 giorni, svelano le autorità, sono state diagnosticati 24.034 situazioni in corso. Nella capitale si calcola un’esplosione dell’infezioni pari al 413% in una sola settimana.

Leggi anche —-> Vaccino coronavirus, Russia pronto a lanciarlo entro il 12 agosto!

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24