Luca Lotti è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio. Il processo si terrà il prossimo tredici ottobre.

L’ex Ministro dello Sport Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito del caso Consip. Il processo inizierà il prossimo tredici ottobre. Franco Coppi, legale di Lotti, si è dichiarato molto sorpreso di questa decisione e ripone adesso la sua fiducia nel poter dimostrare l’innocenza del suo assistito di fronte ai giudici dell’ottava collegiale. Lotti è accusato di aver avvertito l’allora amministratore delegato di Consip Luigi Marroni, del fatto che ci fossero indagini a suo carico da parte della Procura di Napoli. In seguito all’avvertimento dell’ex Ministro, Marroni trovò delle microspie piazzate nel suo ufficio che fece prontamente rimuovere. L’ex ad di Consip ha raccontato ai magistrati che Lotti gli spiegò che l’indagine era iniziata quando come amministratore delegato c’era ancora il suo predecessore, Domenico Casalino e che riguardavano anche un imprenditore di origine campane.

Non è ancora chiaro come Lotti sia venuto in possesso di queste informazioni, anche se si ipotizza il coinvolgimento di un reparto dei carabinieri denominato Noe, a disposizione del pm Woodcock. Anche perché alcuni suoi membri risultano già coinvolti nell’indagine. Si tratta oltretutto di due collaboratori molto stretti di Woodcock, il maggiore Giampaolo Scafarto e il colonnello Alessandro Sessa. Questi sono accusati di aver manipolato l’indagine per aggravare la posizione di Tiziano e Matteo Renzi. Scafarto avrebbe travisato volontariamente un’intercettazione telefonica allo scopo di evidenziare le presunte colpe della famiglia Renzi nell’indagine. È inoltre accusato di aver scritto un report in cui si lamenta di alcune interferenze dei servizi segreti, senza però fornire alcuna prova a sostegno di questa tesi. Queste accuse avevano portato alla sospensione di Scafarto dal servizio. Qualche tempo fa però, il tribunale ha deciso di accogliere la sua richiesta di reintegro.

