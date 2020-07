Si continua a indagare sul caso della piccola Maddie McCann, la bimba inglese sparita nel 2007 in un resort in Portogallo: gli agenti indirizzano le indagini verso il giardino di una casa tedesca.

Tra i principali sospettati della scomparsa della piccola Maddie c’è il 43enne tedesco Christian Brueckner. Come riporta Skytg24, gli agenti della polizia locale hanno posto sotto sequestro il giardino adiacente alla sua abitazione, dove hanno iniziato ad indagare a fondo. Da quanto si apprende, gli alberi sono stati tagliati e, anche con l’aiuto dei cani-poliziotto, si sono scavate alcune buche per cercare più tracce possibili.

Anche la polizia scientifica è entrata in azione e a prender parola sulla delicata questione è intervenuta la portavoce della procura di Braunschweig, le cui parole sono state riportate dalla Bild: “L’operazione è in relazione con la nostra ricerca sul caso Maddie“.

Caso Maddie McCann: le indagini si svolgono in massimo riserbo

Gli agenti, e i collaboratori tutti, stanno facendo massima attenzione a mantenere riserbo sulle operazioni. Gli agenti stessi hanno fatto sapere che hanno in mano alcuni elementi di cui non si può parlare. Tuttavia arrivano ulteriori conferme sul fatto che il corpo della bimba non è stato ancora trovato.

Come riporta Skytg24, sembra dunque esserci una relazione tra il giardino di Hannover e il presunto omicida, il 43enne tedesco plurindagato per diversi reati, tra cui abuso e violenza sessuale. L’uomo, al momento, si trova nel carcere di Kiel. Da quanto si apprende, sono oltre ottocento gli indizi che porterebbero al 43enne. L’uomo è infatti nel mirino della polizia già dal 2013 e, nonostante il tempo in prigione, quest’ultimo continua a tacere. Non solo in Germania: da quanto si apprende, anche Belgio e Olanda hanno riaperto vecchi dossier sulla questione.

