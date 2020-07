L’ex di Giuseppe Montella, uno dei carabinieri di Piacenza arrestati, ha raccontato come l’uomo gli abbia reso la vita un vero e proprio incubo

L’ex compagna di Giuseppe Montella, appuntato della caserma Levante di Piacenza, ha rilasciato un’importante testimonianza ai microfoni de La Repubblica in merito a diversi punti della triste vicenda legata all’associazione a delinquere messa in piedi dai vari agenti delle forze dell’ordine. Amanda, un nome di fantasia che le abbiamo assegnato per inquadrarla, parte così “Montella ha trasformato la mia vita in un vero e proprio incubo con minacce, intercettazioni abusive e stalking”.

La donna, che è stata con Montella tra il 2012 ed il 2013, rivela di essere stata letteralmente prosciugata delle sue finanze “mi ha rubato 13 mila euro”. Degli appuntati, invece, dice “Peppe, Falanga e Salvo li ricordo bene. Erano sempre insieme, come fratelli, e si sentivano padroni della città. Si scambiavano anche le donne, ma io sono stata solo con Peppe”.

Carabinieri di Piacenza, l’ex di Montella perseguitata da lui

Non finisce di certo qui la storia perché, dopo un po’ di tempo dalla loro divisione, lei si innamora di un altro uomo ed inizia a ricevere messaggi da contatti falsi su Instagram: “Erano mie fotografie con questo ragazzo, prese da telecamere di sorveglianza”. Dopo un paio di volte inizia a pensare sia colpa dell’ex moglie di lui, ma lei nega.

Successivamente ha un nuovo fidanzato, un militare dell’Aeronautica che l’accompagna a sporgere denuncia proprio alla caserma Levante. Questo perché lì c’era un amico del ragazzo, Angelo Minniti (tra gli indagati, che però quel giorno era assente.

Nel novembre successivo presenta denuncia alla Municipale allo sportello per vittime di stalking: “Ero spaventata ma a quelli della Levante non avevo mai pensato”. Poi, nel momento della denuncia, le arriva un messaggio di Salvatore Cappellano: “Che fai dai vigili?”, mi scrive”.

Dopo qualche giorno, invece, le chiama il maresciallo Marco Orlando, dicendo “di portargli subito il mio cellulare per degli accertamenti. Non capivo cosa c’entrasse lui con la denuncia per stalking”. La Municipale aveva passato la pratica ai carabinieri che l’avevano archiviata. Poi, nel febbraio scorso, le ritorna alla Municipale e “quel giorno c’era anche l’ex compagna. Lui mi ha aggredita verbalmente e spero ora salti fuori la verità”.

