Calciomercato Napoli, Osimhen ha praticamente firmato con la squadra di De Laurentiis dopo diverse settimane di trattative e di stalli.

Alla fine il Napoli ha chiuso l’acquisto del centravanti che evidentemente la dirigenza riteneva mancasse per rinforzare la squadra. L’attaccante in questione, come spesso abbiamo riportato, è il giovane Victor Osimhen ad essere il primo acquisto di questa stranissima estate di calciomercato con le squadre ancora in campo. L’attaccante del Lille alla fine ha convinto la dirigenza partenopea a fare il sacrificio necessario per convincere la squadra francese a cedere il suo centravanti titolare in questa sessione. Victor Osimhen sarà quindi molto presto un centravanti azzurro, e con ogni probabilità lotterà per una maglia da titolare con Dries Mertens ogni volta che la squadra si avvicinerà ad una gara. Un duello che potrebbe stuzzicare e non poco Gattuso, chiamato a scegliere tra due alternative molto importanti.

Calciomercato Napoli, Osimhen ha firmato i documenti

Victor Osimhen è un centravanti che fa della velocità la sua caratteristica principale. Un vero e proprio fulmine di guerra che potrebbe aiutare e non poco gli azzurri a spaccare le difese avversarie. Un giocatore che in Ligue 1 ha ammattito più di qualche difensore, dimostrandosi in grado di poter fare il salto di qualità. E questo salto pare proprio che si sia concluso, riporta Sky Sport, con la firma per il Napoli di De Laurentiis. Il giocatore, riportano le ultime notizie, dovrebbe essere ufficialmente annunciato domani. Ma potrebbe anche esserci un annuncio a gran sorpresa, magari in tarda serata, con il solito annuncio tramite tweet di Aurelio De Laurentiis. Una cosa è certa, il primo nome in entrata per il calciomercato del Napoli è quello di Victor Osimhen, a breve l’ufficialità.

